» "ما علاقة والده".. سعودية تُهدي مصري رحلة حج

29 يناير 2020 - 02:04 م





أهدت سيدة سعودية، رحلة حج إلى آخر العاملين بمهنة السقا بمصر ويدعي "عم عبدالمجيد"، وذلك بعد ظهوره في أحد التقارير التي عرضتها فضائية " دي إم سي".



وقالت سالي طراد معدة التقرير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح"، المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، اليوم الأربعاء، إنه بعد إذاعة التقرير مباشرة، تواصلت معها سيدة سعودية رفضت الإفصاح عن اسمها، وتبرعت برحلة حج لعم عبدالمجيد في الموسم المقبل.



وأوضحت مراسلة القناة، أنها تلقت اتصال هاتفي من سيدة سعودية بعد التقرير ، مفاده:" أنها ترغب في إهداء رحلة حج شاملة المصاريف"، وبالفعل تواصل مصور البرنامج مع عم عبدالمجيد ليخبره بالهدية، متابعة أنه أيضا بعد إذاعة التقرير، تقدم إحدى رجال الخير بهدية أخرى لعم عبدالمجيد، وهي الذهاب إلى مكة لإجراء العمرة.



وأشارت مراسلة القناة ، إلي أنه أثناء التقرير طلب عم عبدالمجيد أنه يزور بيت الله، لافتة إلى أنه ذكر في التقرير موقف جرى له مع والده، وقال لأبوه: "أنا نفسي أحج"، الأمر الذي أثار تعاطف السيدة السعودية معه و أصرت علي تحقيق أمنيته.

