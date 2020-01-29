الأمن ينجح في كشف غموض مقتل طفلة شربين

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متابعات- أمينة عبد العال

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الدقهلية

شبين

غموض مقتل

نجحت وحدة ضباط مباحث مركز شبين بمحافظة الدقهلية في كشف غموض مقتل الطفلة علياء بدير عيد التي تبلغ من العمر 11 عامًا، بعد العثور عليها مخنوقة وسط القمامة، وتم العثور علي قاتلها.

وكان بدير علي قدم محضر إلى أمن الدقهلية يفيد باختفاء ابنته منذ 5 أيام وكانت ذهبت لشراء بعض الطلبات من الصيدلية، وتم تشكيل فريق بحث حتى تم العثور علي الجثة في القمامة، حسبما نشر" الوفد".

 وكشفت التحريات عن أن المتهم الرئيسي يدعى "م.ا.ع.ا"  وبتفتيش منزله عثر على كيس قطن وشاش كانت بحوزة الفتاة المجني عليها، وبتضييق الخناق على المتهم وسؤاله تبين أن والد الفتاة يعمل سمسارًا وكان وسيط للجاني في شراء منزل وتم الاتفاق علي شراء المنزل  بمبلغ 300 ألف جنيه، وبعد انتهاء إجراءات البيع أراد المشتري التراجع ولكن البائع ويدعي بكر جاد محمد رفض وطالب بالشرط الجزائي الذي يبلغ 200 ألف جنيه، ما دفع الجاني إلي التفكير في خطف ابنة البائع إلا أنه أخطأ وخطف ابنة الوسيط، وتم تحرير محضر وجارٍ استكمال التحقيقات.

جدير بالذكر أنه تم العثور على طفلة بعد اختفائها منذ 5 أيام والعثور عليها مخنوقة داخل جوال وسط تجمع للقمامة بنهاية شارع المقابر.

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