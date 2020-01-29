أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات سواء على المستوى المحلى أو الدولى بمختلف المسابقات والبطولات.
"المصريون" تستعرض مواعيد المباريات كالتالي:
مواعيد مباريات الدوري المصري
المصري البورسعيدي X الجونة – 5:00 مساء - تايم سبورت
نادي مصر X بيراميدز – 7:30 مساء - تايم سبورت
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا X فالنسيا – 10:00 مساء -الرياضية السعودية
رايو فاليكانو X فياريال – 10:00 مساء - الرياضية السعودية
ريال سرقسطة X ريال مدريد – 10:00 مساء - الرياضية السعودية
باداجوز X غرناطة – 10:00 مساء - الرياضية السعودية
مواعيد مباريات كأس فرنسا
ابينال X ليل – 7:30 مساءا - beIN SPORT HD 6
باو إف سي X باريس سان جيرمان – 7:30 مساء - beIN SPORT HD 6
مارسيليا X ستراسبورج – 10:00 مساء - beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات كأس إيطاليا
إنتر ميلان X فيورنتينا – 9:45 مساء - beIN SPORT HD
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – 9:45 مساء - beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد X ليفربول – 9:45 مساء - beIN SPORT HD 1
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