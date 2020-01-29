» عمرها 80 عامًا ..مصري يتزوج من بريطانية : "الفلوس مش كل حاجة"

29 يناير 2020 - 11:01 ص

أثار شاب مصري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تزوج من بريطانية 80 عامًا، بعد أن شارك أحد الأشخاص صورة له مع زوجته وجادل المعقبون على الصورة قائلاً: "الرجل المصري أفضل رجل في العالم مؤكدًا أنه لم يرتكب خطأ أو حرام وأنه تزوجها لأنه يشعر معها بالسعادة والراحة".

وأضاف في تعليقاته أنه يعمل كمفتش للجودة وحالته المادية ميسورة كما أنه سافر إلى العديد من الدول وزوجته لا تملك أموالاً ليطمع فيها، وأنه أكد لها منذ بداية تعارفهما أنه لا يحتاج للمال.

وأكد الشاب أنه سيرحل من مصر بعد موجة التشهير التي تعرض لها ليستمتع بحياته بعيدًا عن الضجيج.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي علقوا علي صورته واتهموه بأنه تزوجها للحصول على أموالها والجنسية البريطانية.