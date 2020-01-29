تحرك دولي لإنقاذ " الأسود الجائعة" في السودان

29 يناير 2020 - 10:36 ص

في تطور غريب عن "الأسود الجائعة" في السودان، وصل خبراء أجانب في مجال الحفاظ على الحياة البرية إلى الخرطوم.

وأجرى الخبراء فحوصات أولية على الأسود في حديقة القرشي، في محاولة منهم لإنقاذها.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن 5 خبراء من منظمة "فور باوز" وصلوا إلى الحديقة، حيث بدأوا في فحص الأسود.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن أمير خليل، أحد أفراد الفريق الدولي، أن الأمر الضروري الآن هو تحسين وضع الحيوانات الصحي، والخطوة التالية هي إيجاد حل لها على المدى الطويل.

يذكر أن حالة الأسود هذه كانت الشغل الشاغل لمواقع التواصل في الفترة الماضية، بعد دعوات لإنقاذها من الجوع والمرض .

وكان الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة قد صنف الأسود على أنها من الحيوانات المعرضة لخطر الانقراض.

كما أن أعدادها قد تراجعت في أفريقيا بنسبة 43% بين 1993 و2014 ولم يبق منها سوى 20 ألف أسد في الوقت الحالي.