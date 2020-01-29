بعد كشفه هذه الكارثة.. إعلامي: "إحنا اتعودنا على الغلط"

29 يناير 2020 - 10:33 ص

كشف الإعلامي شريف عامر تفاصيل جديدة عن جولته بمحافظة الإسكندرية، قائلاً: "إنه التقي بصاحب مكتب عقارات أخبره بكارثة عن العقارات المخالفة".



وأضاف "عامر"، من خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "صاحب مكتب العقارات قالي من سنتين كان 90% من العقارات التي يعملون بها مخالفة.



وعقب عامر علي حديث صاحب مكتب العقارات، قائلاً: "طول الوقت وأنا بتكلم مع صاحب مكتب العقارات كنت مندهش جدا، عشنا مع الغلط واتعودنا عليه لغاية مبقاش نميزه".

