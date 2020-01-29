محافظ البنك المركزي يكشف هذه المفاجأة عن حجم الدين المصري

29 يناير 2020 - 10:29 ص

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن الاقتصاد الدولي يثق في مصر لدرجة أنه يستثمر الدولارات في مصر لمدة طويلة، مضيفًا أنه عند اللجوء إلى السوق الدولية وطلب منها 5 مليارات دولار فيكون الرد هو القبول.

وأشار عامر إلي أن صندوق النقد الدولي لديه معايير لتقييم الديون ومنها مخاطر منخفضة ومتوسطة وعالية لافتًا إلى أن مصر في المنطقة المنخفضة من تقييمات الديون للبنك المركزي.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "مساء دي أن سي" أن مستوى الدين بالنسبة للناتج القومي 37%، قائلا: "متغيرناش من ناحية الدين، الدين بيكبر والاقتصاد بيكبر"، ولافتًا إلى أن الخطورة عندما ترتفع عن 50%، منوهًا بأن أوروبا الشرقية ديونها قصيرة الأجل".

وقال عامر إن الدين المصري الخارجي بلغ 108 مليارات دولار بينما الدين التركي تخطي 400 مليار لأن معظمها ديون قصيرة الأجل.