» "زلابية": "خطيبى قلعني الدبلة فى الشارع"

29 يناير 2020 - 10:04 ص

روت هدير محمد، ضحية التنمر الشهيرة بـ"زلابية" أثناء حفل خطبتها، قائلة: "كنت فرحانة أوي أوي ولكن قعدت أسبوع مبخرجش من البيت بسبب الكلام اللي اتقال عليا والفيديوهات".

وأضافت "محمد"، خلال حوارها ببرنامج "أحلى كلام"، المذاع على فضائية "المحور": "خطيبي زود الحكاية، وبعتلي واحدة قلعتني الدبلة في الشارع وخدتها".

وتابعت: "العريس سابني ومشي من نص الفرح من الكلام اللي كان بيتقال عليا، كان في حد متابعني وبيصورني من وأنا في الكوافير، وأثناء الفرح، ونزلوها على فيس بوك".