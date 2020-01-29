محامي زينة: "دي هتكون الضربة القاضية لعز"

29 يناير 2020 - 09:53 ص

فجر معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، مفاجأة مدوية عن الفنان أحمد عز، قائلاً: "التحريات أثبتت أن الفنان أحمد عز، تقاضى 22 مليون جنيه، أجرًا على المشاركة في إعلان واحد، ورغم ذلك يرفض دفع مصاريف ابنيه".

وأضاف "الدكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، أن هناك بعض الشركات سوف تسلم كشفًا بأجر الفنان أحمد عز خلال الجلسات المقبلة للمحكمة، ودي هتكون الضربة القاضية لعز، ومش هيكون أمامه غير دفع مصاريف نجليه".

ووجه رسالة للفنان قائلاً: "قرب من أولادك، دفعت مليون أو 2 مليون جنيه مصاريف مدرسية، أنت في النهاية بتستثمر في أولادك، مفيش حد بيحب حاجة في الدنيا أكتر من أولاده".