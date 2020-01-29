» حقيقة علاقة حسن الرداد ومايا دياب وخلافه مع "إيمي"

29 يناير 2020 - 09:51 ص

خرج الفنان حسن الرداد عن صمته، نافيًا وجود أي علاقة بينه وبين الفنانة اللبنانية، مايا دياب، وذلك في ظل تداول أنباء عن غيرة زوجته إيمي سمير غانم منها، ما أدى لعدد من الخلافات.

وتحدث حسن الرداد خلال برنامج "غدًا أجمل" على قناة mbc ، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، لافتًا إلى أنه اعتاد على مثل هذه الشائعات، حتى قبل أن يتزوج، مشيرًا إلى أنه مع كل عمل فني يقدمه كانت تنطلق شائعات حول ارتباطه بالبطلة الموجودة أمامه.

وعن طبيعة علاقته بمايا دياب، أكد "الرداد" أنها أخت وصديقة له، وكانا يتقابلان في المناسبات العامة فقط، إلى أن جمعهما العمل سويًا فتعرّف عليها عن قرب، قائلاً: "المرة دي قربنا من بعض بحكم المسرح والشغل مع بعض، إنسانة طيبة جدًا وجدعة.. على الجانب الإنساني شخصية جميلة جدًا ومبسوط إني عرفتها".

ومسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة حسن الرداد ومايا دياب وماجد المصري وشيماء سيف وحمدي الميرغني وأوس ‏أوس وإيمان العاصي وهالة فاخر وسعد الصغير وحسن عبد الفتاح وإنجي علي، المسرحية من إنتاج حمدي ‏بدر ومن تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي ‎.‎