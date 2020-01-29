شاهد.. أول صورة لـ" بسمة وهبة" من داخل المستشفى

29 يناير 2020 - 09:12 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للإعلامية بسمة وهبة من داخل مستشفى خاصة بمدينة 6 أكتوبر بعد إصابتها باختناق نتيجة للحريق الذي نسب في منزلها صباح أمس.

وتظهر صورة الإعلامية وهى علي جهاز التنفس الصناعي مع إجراء بعض الفحوصات الطبية لها للتأكد من سلامة صحتها.

يذكر أن الإعلامية نشرت على صفحتها الرئيسية على إنستجرام فيديو يوضح احتراق السلك الكهربائي الخاصة بالدفاية الخاصة بها، بعد أن كاد يتسبب في اشتعال النيران بمنزلها، إلا أنه تمت السيطرة على الحريق، ودونت على الفيديو "الحمد لله ربنا نجاني الحمد لله من موت محقق الحمد لله يارب.. لك الحمد والشكر".