الفيشاوي ينتقد صور ابنته العارية: الناس تشتمني بسببها

29 يناير 2020 - 06:45 ص

كشفت محامية أحمد الفيشاوي سناء لحظي عن موقفه من الصور العارية التي تنشرها ابنته لينا من حين لآخر.



وقالت "سناء" في تصريحات صحفية إن الفيشاوي سأم من تصرفات ابنته التي تفعل تظهر للإعلام وتتحدث بالسوء عنه وتنشر صورًا عارية يهاجمه الناس بسببها .



وأشارت إلى أنهم تقدموا ببلاغات وحرروا إنذارات ضد جدتها لأمها نظرًا لكونها تتركها تنشر صورًا عارية ، مؤكدة أن الفيشاوي يطالب جدتها بضرورة إعادتها لمصر لكي تكون تحت رعايتها ولا تعيش في مجتمع غريب يسمح لها باكتساب عادات بعيدة عن العادات المعروفة في الدول العربية.

