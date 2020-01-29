متحدث "الوزراء": يوجد 350 مصري بمقاطعة ووهان الصينية

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المصريون ـ متابعات

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قام بإجراء اتصالًا منذ ساعتين بسفير مصر بكين للاطلاع على حالة المصريين بعد انتشار فيروس "كورونا"، لافتًا إلى أن السفير المصري أكد عدم وجود أي إصابة بين أفراد الجالية المصرية ببكين.
وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن السفارة قامت بإعداد جروب على تطبيق مماثل لـ"لواتس أب" بالصين، وقامت بضم عليه الـ350 مصري الموجودين في مدينة ووهان التي هي موطن فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أن إجلاء المصريين من هذه المقاطعة أمر غير مسموح سواء للمواطنين الصينيين أو لأي جاليات أخرى.
وأشار إلى أن الموجدين في ووهان ممنوعين من السفر أيًا كانت جنسياته بما فيهم الصينيين أنفسهم من مغادرة المقاطعة، لأنها منطقة موبوءة وخرجوهم منها سيؤدي إلى انتشار الفيروس.
ولفت إلى أن هناك تواصل بصفة مستمر مع الجالية المصرية، ولا توجد أي بوادر لظهور الفيروس على المصريين، وهناك تقليص للحركة داخل المدينة، والبعض وصف المدينة بأنها تشهد حظر تجول، مضيفًا أن ما يعيشه المصريين في الصين إجراءات استثنائية مثل التي يعيشها الصينيين تمامًا.
 

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