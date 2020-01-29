رئيس جامعة القاهرة: هذه حقيقة الخلاف بيني وبين شيخ الأزهر

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شيخ الأزهر د.أحمد الطيب ورئيس جامعة القاهرة
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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المناقشة بينه وبين فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بشأن تطوير علوم الدين، خلال فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي مجرد خلاف في إطار من الاحترام المتبادل.
وأشار "الخشت"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن الرأي الذي طرحه كان مخالف لرأي الطيب، حيث إنه طالب بتطوير علوم الدين حتى تلائم العصر، وأن يكون هناك علوم تفسير وحديث وفقه جديدة، معقبا: "أنا مسلم ولست أشعري".
واعتبر رئيس جامعة القاهرة، أن الخلاف في الرأي ظاهرة صحية، مطالبا أن يكون هناك خطاب ديني جديد، حيث إن الخطاب القديم يناسبا عصره، ولكن الآن نعيش في عصر جديد، وهناك تطور في العلوم الإنسانية، معلقا: "يجب تطوير علوم الدين وليس إحياؤها".
وأضاف أنه لابد من التمييز بين المقدس والبشري في فهم علوم الدين، منوها بأن شيخ الأزهر ربما يكون حمل حديثه بعض المعاني الموجودة في بعض التيارات، معقبا: "شيخ الأزهر رد على حاجات مقولتهاش".
وتابع أن التراث عمل بشري نأخذ منه ما يناسبنا، ونترك ما يخالفنا فيه، معقبا: "لست مع من يقدسون التراث بشكل كامل، أو يرفضونه بشكل كامل".
 

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