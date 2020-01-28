طارق عامر: قناة السويس الجديدة أسهمت بزيادة قدرها 13 مليار جنيه

28 يناير 2020 - 11:00 م

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن إيرادات قناة السويس كانت 5 مليار و120 مليون دولار عام 2015، وخلال 2018/2019 وصلت لـ 5 مليارات و 750 مليون دولار بزيادة قدرها 800 مليون دولار سنويًا، بما يعنى 13 مليار جنيه زيادة في السنة، مستطردًا: "القناة الجديدة أسهمت بزيادة قدرها 13 مليار جنيه سنويًا.. بما يعنى أن المشروع جاب مصاريفه فى 3 سنوات".



وذكر "عامر" خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" على شاشة قناة "dmc"، أن تحويلات المصريين بالخارج ساهمت في تحسن كبير بالاقتصاد المصري، حيث قاربت الآن أكثر من 26 مليار دولار، بالإضافة للنقد القادم مع الركاب من الخارج، مضيفا: "هذا النقد يدخل في البنوك بعد دخول مصر، وخلال الـ 3 سنوات الماضية صدرت البنوك كاش بقيمة حوالي 36 مليار دولار، بما يعادل 11 مليار دولار في العام الواحد".

