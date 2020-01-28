طالب مصري يستغيث بمدينة ووهان الصينية بسبب "كورونا"

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قال يوسف أحمد، طالب مصري في مدينة ووهان الصينية، إنه متواجد حاليا في المدينة الجامعية، لافتا إلى أن هناك حظر تجوال مطبق في المدينة، فضلا عن وجود تعليمات من إدارة الجامعة بعدم الخروج نهائيا خارج سور الجامعة.
وأشار "أحمد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى وجود طالبين مصريين آخرين، بينما يصل عدد المصريين في المدينة إلى 350 مصريا، مضيفا: "إحنا مش بنطلع من الجامعة".
وعن الاحتياجات الغذائية، أوضح الطالب المصري في مدينة ووهان، أن هناك "سوبر ماركت" يفتح لمدة ساعة يوميا يشترون منه احتياجاتهم، مضيفا: "محتاجين نطلع من هنا لصعوبة الوضع".

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