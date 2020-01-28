ناقد فني: 90 بالمائة من تراث ماسبيرو ضاع أو أكلته الفئران

28 يناير 2020 - 10:10 م

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أنه يتمنى أن يكون تراث مصر السينمائي والتلفزيوني مسروقًا، معقبًا: "اللي اتسرق نحمد ربنا إنه اتسرق، لأن لو ما تسرقش كان زمان الفئران أكلته، ومكناش هنقدر نحصل عليه".



ولفت" الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن ما يعرض من تراث التلفزيون لا يمثل إلا 10% من كنوز ماسبيرو.

