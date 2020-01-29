نتنياهو عن "صفقة القرن": سيادة فلسطينية "محدودة ومشروطة"

29 يناير 2020 - 12:10 ص

استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بعض تفاصيل "صفقة القرن" المزعومة، التي قال إنها ستمنح الفلسطينين سيادة "محدودة ومشروطة".



جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها نتنياهو في واشنطن عقب انتهاء مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرضا خلاله الخطوط العريضة لـ"صفقة القرن" التي يرفضها الفلسطينيون بشدة، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وقال نتنياهو إن عاصمة الدولة الفلسطينية ستكون في أبوديس شرقي القدس، فيما ستفرض إسرائيل سيادتها على كل المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بعد تصويت حكومتها على الخطوة الأحد.

وأضاف "حصلنا على موافقة أمريكية بالقدس الموحدة (عاصمة لإسرائيل)".

وتابع "تعرض الولايات المتحدة مطالب أمام الفلسطينين وليس الإسرائيليين من أجل الدخول في مفاوضات".

وحول هذه المطالب قال نتنياهو "إخلاء قطاع غزة من السلاح، وقف دفع الرواتب للإرهابيين (الأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين)، إنهاء الدعاوى في المحكمة الجنائية الدولية".

كما تشمل تلك المطالب وفق نتنياهو "وقف التحريض ضد إسرائيل، وعدم الانضمام للمنظمات الدولية دون موافقة إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن هناك شروطاً تفرضها الولايات المتحدة على الفلسطينيين لبدء المفاوضات وهي "الاعتراف بدولة يهودية تشمل المناطق (المستوطنات) التي سيتم ضمها، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس، والتنازل المطلق عن حق العودة".

وتابع "بدون تنفيذ هذه الشروط لن يكون هناك تغيير في المنطقة "ج" باستثناء ضم غور الأردن وكل المستوطنات بايهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وأضاف "حتى إن نفذ الفلسطينيون الشروط فسوف تواصل إسرائيل في السيطرة على المنطقة أمنيا".

ومضى نتنياهو "في المنطقة "ج"- خارج المنطقة التي سنطبق عليها القانون الإسرائيلي - نتعهد بعدم بناء مستوطنات جديدة، أو توسيع البناء لمدة أربع سنوات".

ولفت نتنياهو إن إسرائيل ستبقي على 15 مستوطنة "معزولة" (غير متصلة جغرافيا بالكتل الاستيطانية الكبرى) تحت سيادتها، مع إمكانية توسيعها".

وقال إنه يأمل في أن تصوت الحكومة الإسرائيلية برئاسته خلال اجتماعها الأحد على فرض السيادة على غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل وفي نهاية الأمر ستمح الفلسطينيين "سيادة محدودة ومشروطة"، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية.

ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تسمه، أن هناك اتصالات متقدمة بين تل أبيب ودول عربية (لم يحددها) تجرى بتنسيق أمريكي حول تنفيذ "صفقة القرن".