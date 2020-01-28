  • الأربعاء 29 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:00 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شيخ الأزهر د.أحمد الطيب ورئيس جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة: هذه حقيقة الخلاف بيني وبين شيخ الأزهر

مواجهة كورونا

طالب مصري يستغيث بمدينة ووهان الصينية بسبب "كورونا"

ترامب ونتنياهو

"دولة أرخبيل" فلسطينية عاصمتها "أبوديس"

كروت الشحن

الكشف عن حقيقة رفع قيمة كروت الشحن الفترة القادمة

مفاجأة.. غرامة 50 جنيها لمنقذ ابنته من تحت عجلات القطار

"النقل" تكشف تفاصيل إنقاذ طفلة القطار بالإسماعيلية

سامح شكري

رسميًا.. مصر ترد على إعلان «ترامب» صفقة القرن

الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: الخلافة اجتهاد والإسلام لا يلزم بنظام حكم معين

عباس

الرئيس الفلسطيني: صفقة القرن لن تمر

ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا

القصة الكاملة لتواجد مستشار «أردوغان» بميدان التحرير

بلاغ ضد مجدي عبدالغني بسبب مباراة السنغال

حكم بحبس مجدي عبدالغني 3 سنوات

"أبو مازن": لا يمكن القبول بدولة فلسطينية بدون القدس

عرب وعالم

نهلة الشهال تطالب "أبو مازن" بالاستقالة
نهلة الشهال تطالب "أبو مازن" بالاستقالة
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أبو مازن: لا انتخابات في فلسطين بدون القدس

#

أبو مازن: إسرائيل لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس

#

الرئاسة الفلسطينية ترفض إجراء الانتخابات دون القدس الشرقية

#

5 دول لا يمكن غزوها في العالم

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أنه لا يمكن القبول بدولة فلسطينية دون القدس، لافتا إلى أن الفلسطينيين سيحاربون صفقة القرن الأمريكية المزعومة بكل ما لديهم من طاقة وسيعملون على إفشالها.
جاء ذلك خلال كلمة له، الثلاثاء، خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقال الرئيس عباس إنه "لا يمكن القبول بدولة فلسطينية بدون مدينة القدس".
وأضاف مخاطبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، قائلا "القدس ليست للبيع".
وجدد التمسك بإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس. وتابع: "لم نجد جديدا يضاف لما سمعناه قبل عامين، وهذه الصفعة سنعيدها صفعات بالمستقبل".
ومضى قائلا: "بعد أن سمعنا هذا الكلام الهراء من ترامب، نقول ألف مرة لا لصفقة العصر".
وأردف الرئيس الفلسطيني "لن نركع ولن نستسلم، المؤامرات والصفقة إلى الفشل والزوال ولن تخلق حقا ولن تنشئ التزاما".
واعتبر أن الصفقة الأمريكية "نهاية مشروع وعد بلفور وهي تعتمد عليه"، في إشارة إلى أنها امتداد لوعد بلفور الذي تعهدت خلاله الحكومة البريطانية على لسان وزير خارجيتها آرثر جيمس بلفور، عام 1917، بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
كما شدد عباس على التمسك بالشرعية الدولية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وجدد رفضه لانفراد الولايات المتحدة برعاية عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
وقال: "لسنا شعبا إرهابيا وملتزمون بمحاربة الإرهاب". وحول خطوات مواجهة صفقة القرن المزعومة، قال الرئيس الفلسطيني: "سنتحرك لمجلس الأمن وأوروبا إضافة إلى التحرك الأهم على الأرض بالمسيرات السلمية".
وأضاف: "سنحارب بكل ما لدينا من طاقة والتحرك السلمي أول هذه الأسلحة".
وأشار إلى أنه سيتم البدء باتخاذ كل الاجراءات لتغيير "الدور الوظيفي" للسلطة الفلسطينية، تنفيذا لقرارات المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، في إشارة إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتحلل من الاتفاقيات معها.
من ناحية أخرى، ذكر عباس أن اجتماع القيادة الفلسطينية شهد حضور كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وهذه المرة الأولى التي يشارك ممثلون عن "حماس" و"الجهاد الإسلامي" باجتماع القيادة الفلسطينية (فصائل منظمة التحرير، واللجنة التنفيذية للمنظمة، واللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الحكومة) على اعتبار أن الحركتين غير عضوين في منظمة التحرير.
وقال: "اتصل بي رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، واتفقنا على فتح صفحة جديدة، وعلى عقد لقاء بقطاع غزة"، دون مزيد من التفاصيل. وشدد عباس على ضرورة بدء مرحلة جديدة من العمل الفلسطيني المشترك لمواجهة التحديات والمؤامرات.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل. 

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» هل تحتاج مصر لتمويل جديد من صندوق النقد؟
» "أبو مازن": لا يمكن القبول بدولة فلسطينية بدون القدس
» واشنطن تحذر مواطنيها من السفر لإسرائيل
» بريطانيا تحذّر رعاياها من السفر إلى الصين
» عقب إعلان "صفقة القرن".. وسم "فلسطين الحرة" يتصدر الترند العالمي
» أمطار وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الغد
» الدولار يصدم المواطنين ويرتفع مجددًا
» مفاجأة.. أحمد عز تقاضي 22 مليون جنيه في إعلان واحد
» متهم بقتل زوجته.. صورها وهي تمارس الجنس مع صديقه
» الزمالك يسقط في «فخ» التعادل أمام وادي دجلة
» أسعار الذهب تتراجع في ختام تعاملات اليوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني