» واشنطن تحذر مواطنيها من السفر لإسرائيل

28 يناير 2020 - 11:20 م

حذرت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، مواطنيها من السفر إلى إسرائيل وفلسطين، ورعاياها هناك من التصعيد المحتمل ردا على إعلان "صفقة القرن" المزعومة.



وقالت الوزارة في بيان إن "المنظمات الإرهابية تواصل التخطيط لشن هجمات محتملة على مواطنينا في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة".

ودعت مواطنيها إلى توخي الحذر في رحلاتهم نحو تلك المناطق.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.