عشراوي: "صفقة القرن" محاولة لتصفية القضية الفلسطينية

28 يناير 2020 - 11:10 م

اعتبرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، أن "صفقة القرن محاولة لتصفية القضية الفلسطينية".



وفي شريط فيديو مسجل وزعه مكتبها، قالت عشراوي، إن "الصفقة محاولة للحصول على الشرعية لدولة الاحتلال".

وأضافت: "نحن متمسكون بحقوقنا وندرك حجم المؤامرة، والمطلوب رص الصفوف والثقة بالقدرة على المواجهة، وفي النهاية سننتصر".

من جانبه، وصف حسين حمايل، الناطق باسم حركة "فتح"، ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تفاصيل صفقة القرن المزعومة، بأنه "مسرحية هزيلة واستعراض انتخابي".

وقال حمايل للأناضول: "كل ما قيل لن يتم قبوله والصفقة لن تمر وهي مرفوضة من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية".

وأضاف: "ترامب بإعلانه أساء للولايات المتحدة، حيث أعلن عن خطة لم يتشاور فيها مع الفلسطينيين".

وشدد حمايل على أن "الصفقة مرفوضة من كل الأحرار بالعالم، والذين شاركوا ممثلين عن دول عربية، خرجوا عن إرادة شعوبهم"، في إشارة لسفراء سلطنة عمان والبحرين والإمارات لدى الولايات المتحدة الذين شاركوا في مؤتمر ترامب للإعلان عن الصفقة المزعومة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.