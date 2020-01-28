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حزب الله: "صفقة القرن" خطيرة وانعكاساتها بالغة السوء

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حذر حزب الله اللبناني، مساء الثلاثاء، من أن صفقة القرن الأمريكية المزعومة، "سيكون لها انعكاسات بالغة السوء على مستقبل المنطقة وشعوبها".
وقال حزب الله في بيان إن "الخطوة الأمريكية خطيرة للغاية وسيكون لها انعكاسات بالغة السوء على مستقبل المنطقة وشعوبها".
وأضاف أن "الإدارة الأمريكية الشيطانية وبعد عقودٍ من دعم العدو واحتلاله واعتداءاته ومجازره بحق الشعوب العربية، توجت عدوانها بمحاولة القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والشرعيّة".
وشدّد على أنّ "هذه الصفقة لم تكن لتحصل لولا تواطؤ وخيانة عدد من الأنظمة العربية الشريكة سراً وعلانيةً في هذه المؤامرة".
وقال: "أمتنا وشعوبها الحيّة قادرة على الإطاحة بهذه الصفقة بوقت قريب".
واعتبر أن صفقة السلام المزعومة "تهدف إلى الإطاحة بحق العودة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، وتصفية القضية الفلسطينية من ذاكرة أبنائها".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وإبقاء مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل. 

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