مستشار روحاني: ننتظر انتفاضة جديدة في فلسطين

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قال حسام الدين أشينا، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنهم ينتظرون اندلاع انتفاضة جديدة في فلسطين، عقب اعلان الخطة الأمريكية المزعومة للسلام.
وأضاف أشينا، في تغريدة على تويتر، حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "هذه صفقة بين الولايات المتحدة والنظام الصهيوني"، وذلك في أول تعليق من طهران على الخطة المزعومة عقب اعلانها.
وتابع "هذه ليست خطة سلام ورخاء، بل خطة املاءات وعقوبات".
وشدد على أن الولايات المتحدة، إنما تنتهك عبر هذه الخطوة الأحادية الجانب، قرارات مجلس الأمن الدولي، ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأردف : " ننتظر انتفاضة جديدة (في فلسطين)".
مساء الثلاثاء، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطته المزعومة للتسوية السياسية بالشرق الأوسط، المعروفة إعلاميًا بـ "صفقة القرن"، تتضمن إقامة دولة فلسطينية متصلة، وإبقاء مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.
وأوضح ترامب، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، أن خطته تتألف من 80 صحفة، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة لتحويل خريطة الطريق الخاصة بالسلام إلى خطة تفصيلية. -

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