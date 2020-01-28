"النقل" تكشف تفاصيل إنقاذ طفلة القطار بالإسماعيلية

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علقت وزارة النقل على الفيديو المتداول في وسائل الإعلام المُختلفة عن إنقاذ أب لابنته أسفل عجلات القطار بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت في بيان قبل قليل، إنه بمراجعة وتفريغ الكاميرات الخاصة بمحطة الإسماعيلية للسكك الحديدية للوقوف على ملابسات الواقعة تبين ما يلي:

1-المواطن كان يستقل قطار الركاب رقم 286 القادم من بورسعيد الى الاسماعيلية والذي توقف بمحطة الاسماعيلية بالرصيف رقم .1

2-بدلا من أن ينزل المواطن من باب القطار المخصص لنزول الركاب على رصيف 1 للوصول الى رصيف رقم 2 عبر النفق الموجود بين الرصيفين ، قام المواطن بالخروج من الباب المخالف للقطار 286 ليعبر عبر فواصل عربات أحد قطارات البضائع المخزنة على رصيف رقم 2 مخالفا بذلك تعليمات السلامة والأمان الخاصة بركوب قطارات السكة الحديد .

3-أثناء عبوره بين فواصل عربات قطار البضائع وقعت ابنته بين الرصيف وقطار البضائع فقام الأب بالنزول لمساعدة ابنته للصعود الى الرصيف وتصادف تحرك قطار البضائع في ذلك الوقت.

وأهابت وزارة النقل بالمواطنين باتباع تعليمات السلامة والأمان عند استخدام هذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب سنويا حفاظا على سلامتهم وارواحهم والعبور من الاماكن المخصصة لذلك ( كباري مشاة- أنفاق) عند استخدام مرفق السكة الحديد وعدم العبور من الأماكن غير المخصصة لذلك.


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