الرئيس الفلسطيني: صفقة القرن لن تمر

28 يناير 2020 - 09:32 م

وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صفقة القرن التي أعلن عنها نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء بأنها "نهاية لوعد بلفور".

كما اتهم "عباس" في كلمة متلفزة قبل قليل، الولايات المتحدة بالوقوف خلف وعد بلفور بإنشاء وطن قومى لليهود في فلسطين.

وذكر: "صفقة ترامب تستند إلى وعد بلفور الذي وضعته أمريكا مع بريطانيا وهدفها تصفية القضية الفلسطينية"ولن تمر.

وقال: " القدس ليست للبيع، وصفقتكم المؤامرة لن تمر وسيرفضها الشعب الفلسطيني".

وتابع: "مخططات تصفية القضية الفلسطينية إلى فشل وزوال"، مضيفًا: " استراتيجتنا ترتكز على استمرار كفاحنا لإنهاء الاحتلال ولن نفرط في حقوقنا التاريخية".