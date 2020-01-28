نشأت الديهي: الرئيس الفلسطيني في مأزق

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مأزق اليوم، وجزء من الوضع الراهن المعقد في فلسطين تسبب فيه السلطة الفلسطينية، وجزء منه تسبب فيه الفرقة الفلسطينية.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا، وشارل ديجول في فرنسا، وجمال عبد الناصر في مصر، وكثير ممن قادوا بلادهم للحرية من المحتل كانوا أصحاب همم وقرارات غير متوقعة، متابعًا: "كنت ومازلت انتظر قرارات غير تقليدية من السلطة الفلسطينية".

وتابع، أنني أحلم أن تقوم دولة مستقلة لفلسطين، ويعم السلام في المنطقة، ولكن لابد من تضحيات مضاعفة لتحقيق ذلك، فالسلام لا يتحقق بالأماني، متسائلًا: "ماذا قدم أبو مازن وحركة حماس من تضحيات من أجل القضية الفلسطينية؟"، مشددًا على أن هناك نقطة فاصلة في تاريخ فلسطين، وعلى الجميع أن يتحمل مسئوليته، معقبًا: "كتاب التاريخ اليوم فتح صفحاته، والوقت اليوم حساس للغاية، وقلبي مع الشعب الفلسطيني، فنحن في هم فلسطيني عربي بسبب صفقة القرن"، مؤكدًا أن ما يقبله الفلسطينيين يقبله الدول العربية، وما يرفضوه نرفضه، ومصر مع الحق الفلسطيني في دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.