رسميًا.. بلد الوليد يضم «بن عرفة» 6 أشهر

28 يناير 2020 - 08:36 م

حصل مسئولو بلد الوليد الإسباني، على توقيع الدولي الفرنسي حاتم بن عرفة، لمدة ستة أشهر، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعد أن ظلّ من دون فريق منذ الصيف الماضي.

وظل بن عرفة بلا نادٍ، عقب انتهاء عقده مع رين، بعد أن قاد الفريق لتحقيق كأس فرنسا الموسم الماضي، على حساب فريقه السابق باريس سان جيرمان، مما دفعه للموافقة على خوض تجربة اللعب بالدوري الإسباني.

وأبدى الفرنسي ذو الأصول التونسية، رغبته في الأشهر الأخيرة باختبار اللعب في إسبانيا للمرة الأولى في مسيرته، وارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى إشبيلية وإسبانيول، إلا أنه وقّع في نهاية المطاف مع بلد الوليد، المملوك للأسطورة البرازيلية رونالدو، وصاحب المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإسباني.