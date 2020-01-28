  • الثلاثاء 28 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عباس

الرئيس الفلسطيني: صفقة القرن لن تمر

ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا

القصة الكاملة لتواجد مستشار «أردوغان» بميدان التحرير

الخريطة

أول صورة لخريطة دولة فلسطين بعد «صفقة القرن»

بلاغ ضد مجدي عبدالغني بسبب مباراة السنغال

حكم بحبس مجدي عبدالغني 3 سنوات

النجم محمد أبوتريكة

‏"أبوتريكة": تسقط صفقة القرن وتعيش فلسطين حرة

البرلماني مصطفي بكري

استدعاء مصطفى بكري للتحقيق بزعم بث شائعات

مبارك

نكشف حقيقة وفاة "مبارك" إكلينيكيًا

الأهلى والهلال

وتحرك عاجل من "الخطيب".. تحريض ضد بعثة الأهلى بالسودان

ترامب يغرد بالفارسية

3 دول عربية توافق على صفقة القرن

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

رسميًا.. بلد الوليد يضم «بن عرفة» 6 أشهر

الرياضة

بن عرفة
بن عرفة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"هالة سرحان" تثير الجدل بتغريدة مفاجئة عن الوليد بن طلال

#

"خالد بن الوليد " بعيون ملونة يثير جدلا على مواقع التواصل

#

الوليد بن طلال يجهّز لهذا الأمر بالمملكة

#

تعرف على الفنان المصري الذي سيجسد دور "خالد بن الوليد"

المصريون

بلد الوليد

بن عرفة

حصل مسئولو بلد الوليد الإسباني، على توقيع الدولي الفرنسي حاتم بن عرفة، لمدة ستة أشهر، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعد أن ظلّ من دون فريق منذ الصيف الماضي.

وظل بن عرفة بلا نادٍ، عقب انتهاء عقده مع رين، بعد أن قاد الفريق لتحقيق كأس فرنسا الموسم الماضي، على حساب فريقه السابق باريس سان جيرمان، مما دفعه للموافقة على خوض تجربة اللعب بالدوري الإسباني.

وأبدى الفرنسي ذو الأصول التونسية، رغبته في الأشهر الأخيرة باختبار اللعب في إسبانيا للمرة الأولى في مسيرته، وارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى إشبيلية وإسبانيول، إلا أنه وقّع في نهاية المطاف مع بلد الوليد، المملوك للأسطورة البرازيلية رونالدو، وصاحب المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإسباني.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» الدولار يصدم المواطنين ويرتفع مجددًا
» مفاجأة.. أحمد عز تقاضي 22 مليون جنيه في إعلان واحد
» متهم بقتل زوجته.. صورها وهي تمارس الجنس مع صديقه
» الزمالك يسقط في «فخ» التعادل أمام وادي دجلة
» أسعار الذهب تتراجع في ختام تعاملات اليوم
» على الهواء.. سر قراءة نشأت الديهي الفاتحة على روح «السادات»
» 9 نصائح للحصول على نوم هادئ ومريح
» إجراء رادع بعد فيديو الاعتداء على يتيمة بالعاشر
» أول رد روسي على تفاصيل "صفقة القرن"
» تدريبات في البحر الأحمر بين القوات المصرية والسعودية
» حبس أحمد الفيشاوي بسبب ابنته

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:31

  • عشاء

    19:01

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني