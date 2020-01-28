حكم بحبس مجدي عبدالغني 3 سنوات

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حكم

ميراث

مجدى عبدالغنى

تلقى مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، صدمة كبيرة بعد صدور حكم من محكمة جنح الدقي، بحبسه وآخرين 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه وكفالة 6 آلاف جنيه لامتناعه في 3 دعاوى عن تسليم ميراث أقاربه.

وكان أقارب له بعائلته، قد أقاموا دعوى قضائية مباشرة ضده لامتناعه عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم وحرمانهم منها، وهى عبارة عن محطة بنزين.

حيث رفع محامي كل من : سهير سيد سيد أحمد، سماح سيد سيد أحمد، هاني عبد العال سيد أحمد، هشام قاسم حسن حسين، خالد صابر محمد أحمد، سحر صابر محمد أحمد، 3 جنح مباشرة حملت الأرقام "21746، 21748" لسنة 2019.

وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار حسام بدوي رئيس محكمة جنح الدقي، وأمانة سر شعبان سعيد، الحكم السابق، متضمنا الحبس عام وغرامة 100 ألف جنيه وكفالة 2000 جنيه؛ لإيقاف التنفيذ عن كل دعوى من الثلاثة.


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