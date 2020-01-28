» أول رد روسي على تفاصيل "صفقة القرن"

28 يناير 2020 - 08:04 م

أعلنت روسيا موقفها من صفقة القرن، التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيلها اليوم الثلاثاء.

وقال نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوجدانوف إن روسيا ستدرس "صفقة القرن"، مشيرا إلى أن الأهم هو موقف الفلسطينيين منها.

ويعد هذا أول تعليق رسمي من موسكو على إعلان بنود الخطة الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن".

وقال ترامب، في كلمة ألقاها قبل قليل في البيت الأبيض، مع رئيس حكومة تصريف أعمال الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الدول الأخرى على تطبيق خطة السلام الأمريكية.

بدوره، أعرب نتنياهو عن سعادته بحضور البيت الأبيض في "هذا اليوم التاريخي".