3 دول عربية توافق على صفقة القرن

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نتنياهو

صفقة القرن

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر لـ3 دول عربية لموافقتها على ما يعرف بـ"صفقة القرن".

جاء هذا في مؤتمر صحفي منعقد حاليًا بالبيت الأبيض للإعلان عن تفاصيل بـ"صفقة القرن"، يحضره رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال "ترامب" إنه يوجه الشكر للإمارات العربية المتحدة البحرين وسلطنة عمان.

وذكر: "أشكر الإمارات والبحرين وعمان على العمل الرائع الذي قاموا به وإرسال سفرائهم للاحتفال معنا اليوم".

كما توجه "نتنياهو" بالشكر للبلدان الثلاث، موضحًا حضور ممثلين لها لهذا المؤتمر.

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