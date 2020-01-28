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«شوبير» يقدم بلاغًا ضد منتحلي شخصيته مع عضو الأهلي

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شوبير

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دجلة

المصريون

الاهلى

تقدم الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، ببلاغ فى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وإدارة البحث الجنائي ضد بعض منتحلي شخصيته علي مواقع التواصل الاجتماعي والمتسببين في فبركة حوار بينه وبين خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وحمل البلاغ رقم 16 أحوال بتاريخ 28 / 1 / 2020 .

من جانبه نفى أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، ونجم الأهلي السابق، ما تداوله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من محادثات وهمية بينه وبين مع خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن حكام مباراة الفريق الأحمر أمام الهلال السوداني، التي تقام يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد أحمد شوبير في تغريدة له عبر صفحته على موقع "تويتر"، أن تلك المحادثات غير صحيحة ووهمية، قائلاً:"انتشرت أمس محادثة واتساب وهمية مع الصديق خالد مرتجي واليوم تغريدة غير صحيحة عن حكام مباراة الاهلي والهلال السوداني الشقيق أرجو من الجميع قبل نشر أي شىء التأكد من صدق التغريدة وعدم تداولها علي الحسابات والصفحات".

وأوضح "شوبير" في تغريدة أخرى له أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من قاموا بنشر تلك المحادثات الوهمية والأخبار الكاذبة، قائلاً: ”قررت اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل هؤلاء الخارجين عن القانون والأخلاق مروجي الفتنة والشائعات".

كما توعد أحمد شوبير، أصحاب التغريدة المزيفة التي نسبت له خلال الأيام الماضية، تعليقًا على حكم مباراة الهلال والأهلي، حيث أكد خلال برنامجه الإذاعي: "اتخذت الإجراءات القانونية وتقدمت ببلاغ للنائب العام".

وأكمل: "من هذا الشيطان المريض الذي يريد إعادة سيناريو مصر والجزائر؟ ما هذه الشيطنة التي تدعوك لفبركة محادثات واتساب لتهدم علاقات بين دول؟"

ودعا شوبير متابعيه للتأكد من صحة التغريدات المنسوبة له، مؤكدًا أن لديه حساب وحيد موثق على تويتر.

وأضاف: "من حق الهلال أن يعترض على التحكيم وله مطلق الحرية، في النهاية هي مباراة كرة"، متمنيًا فوز الأهلي وتأهله لدور الـ8 لدوري الأبطال.



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