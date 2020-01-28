بث مباشر.. إعلان "ترامب" تفاصيل صفقة القرن

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صفقة القرن

صفقة ة القرن

نقدم بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعلن خلاله تفاصيل صفقة القرن.


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