نكشف حقيقة وفاة "مبارك" إكلينيكيًا

28 يناير 2020 - 06:51 م

نفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، اليوم الثلاثاء، وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك إكلينيكًا.

جاء هذا عبر حسابها على موقع "تويتر" ردًا على أنباء انتشرت عن وفاته إكلينيكيًا اليوم، بعد إجرائه عملية جراحية قبل نحو أسبوع.

وكتبت "السعيد": "لاصحه لما يشاع عن وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بطلوا هري ونشر اشاعات .. له محبين في الوطن العربي كله تؤذيهم إشاعاتكم إتقوا الله".

وكان "مبارك" قد أجرى عملية جراحية فجر الخميس الماضي في إحدى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

وذكرت تقارير إعلامية أن "مبارك" أجرى عملية استئصال ورم بالمعدة.