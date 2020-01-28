إجراء رادع بعد فيديو الاعتداء على يتيمة بالعاشر

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الموافقة على تغيير مجلس إدارة جمعية نهر الحياة لرعاية الأيتام بالعاشر من رمضان وتعيين مجلس جديد لإدارة الجمعية والاشراف على أنشطها.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، تابعت باهتمام بالغ الفيديو ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو أظهر الاعتداء على إحدى الفتيات باستعمال عصا خشبية في دار نهر الحياة بالعاشر من رمضان.

ووجهت القباج محمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بإجراء التدخلات اللازمة، والذي أفاد أن الواقعة تعود إلى شهر ديسمبر، وأنها محل تحقيق، وأن التي اعتدت عليها هي الرئيس السابق لمجلس إدارة جمعية نهر الحياة لرعاية الأيتام.

وفور العلم بالواقعة حرر مدير المديرية محضرا بالواقعة برقم 1161 لسنة 2020 جنح أول العاشر، وقد قامت النيابة بعمل محضر ضبط وإحضار للسيدة التي قامت بالاعتداء حيث يتم الآن التحقيق معها في سراي النيابة.