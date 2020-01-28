» «كارتيرون» يعلن تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة

28 يناير 2020 - 06:39 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة المقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ15 للدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد أبوجبل في حراسة المرمي

محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد الشافي في خط الدفاع

فرجاني ساسي - يوسف اوباما - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - احمد زيزو في خط الوسط

مصطفى محمد في خط الهجوم

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - اسلام جابر - مصطفى فتحي - كاسونجو - محمد عبد السلام - امام عاشور - محمد حسن.