ميزة جديدة من «فيسبوك» لحماية بياناتك الشخصية

أتاح موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خاصية جديدة لمستخدميها تتيح لهم الاطلاع على جميع البيانات التي يتم تسليمها إلى التطبيقات والمواقع الأخرى ومسحها.

وعندما تتصفح الإنترنت، فغالبًا ما تقوم العديد من المواقع بالحصول على معلومات حول نشاطك على "فيسبوك"، وكل ما نقوم به يولد بيانات حول العطلات، إلى شراء الملابس، أو ألعاب الفيديو.

وحينما تستخدم تطبيقًا أو موقعًا إلكترونيًا، فإنه يجمع هذه البيانات وغالبًا ما يمكنه مشاركتها، ويقوم بتسليمها إلى "فيسبوك"، أحد أكبر المعلنين في العالم، بحيث يمكن لإعلاناته استهداف العملاء المحتملين بشكل أفضل.

وعلى سبيل المثال، فإذا كان "فيسبوك" يعرف عن مستخدم ما اهتماماته بالأحذية، فيمكنه تقديم إعلانات الأحذية له. لذلك من مصلحة صانعي الأحذية إعطاء البيانات إلى "فيسبوك" حول المهتم بالأحذية، وهذه العملية يتم التغطية عليها بشكل كبير حتى الآن.

لكن "فيسبوك" أضاف أداة جديدة تسمى "نشاط خارج فيسبوك". وقال مارك زوكربيرج مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الأضخم في العالم: "أحد أهدافنا الرئيسية في العقد المقبل هو تشكيل حماية أقوى بكثير فيما يتعلق بالحفاظ على الخصوصية على "فيسبوك".

وأضاف: "نحن نعلم أن لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به هنا، وهذا هو السبب في أن هذا الأمر يمثل أولوية بالنسبة لفريقنا ولي شخصيًا".

وإذا كنت قلقًا جدًا بشأن البيانات التي يحتفظ بها "فيسبوك" عنك، فيجب عليك مسح السجل. ومنع الوصول إلى مواقع الويب أو التطبيقات التي تشارك بياناتك مع "فيسبوك"، خاصةً إذا كانت قديمة جدًا أو غير مهمة بالنسبة لك.

وعلى الرغم من أن استهداف الإعلانات ينطوي على استخدام بياناتك، إلا أنه يعني أيضًا أنك سترى إعلانات أكثر صلة بك. لذلك عليك اتخاذ قرار شخصي بشأن ما إذا كانت رؤية إعلانات أفضل، أو التحكم في بياناتك أيهما أكثر أهمية بالنسبة لك.

كيفية استخدام أداة نشاط "Off-Facebook " (خارج فيسبوك)

الميزة الجديدة متاحة الآن، لكن لا داعي للقلق إذا لم تتمكن من رؤيتها على الفور، غالبًا ما يستغرق تشغيل الأدوات الجديدة بعض الوقت، لذا تأكد من تحديث التطبيق الخاص بك، وعندما تتأكد من احتواء تطبيقك على هذه الخاصية، انتقل إلى قسم الإعدادات في "فيسبوك"، ثم اختر "Off-Facebook "، حيث ستتمكن من مراجعة قائمة بالتطبيقات ومواقع الويب التي شاركت نشاطك.

وفي تلك الحالة، سيكون لديك خيار لمسح السجل، وإدارة التطبيقات، والمواقع التي يمكنها الوصول إلى نشاطك خارج فيسبوك.

وقال ستيف هاتش، نائب رئيس قسم أوروبا في "فيسبوك": "هناك عدد من الطرق التي يمكنك من خلالها التحكم في معلوماتك على "فيسبوك"، ونبحث دائمًا عن طرق أكثر للقيام بذلك".

وأضاف: "لهذا السبب، من اليوم، ستسهل أداة نشاطنا خارج فيسبوك إدارة التطبيقات والمواقع التي يمكنها الوصول إلى معلوماتك"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتابع: "نحن نحتفل أيضًا باليوم العالمي لخصوصية البيانات عن طريق تذكير ملايين المستخدمين في بريطانيا بالتحقق من إعدادات الخصوصية الخاصة بهم، من خلال فحص الخصوصية البسيط الخاص بنا حتى تتمكن من التحكم في ما تشاركه ومع من".

ويقول "فيسبوك"، إنه سيتم إرسال تذكير إلى حوالي 2 مليار شخص من مستخدميه للتحقق من إعدادات الخصوصية الخاصة بهم.