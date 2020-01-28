رسميًا.. الأهلي يطلب استعارة «الملواني» من سيراميكا كليوباترا

28 يناير 2020 - 06:33 م

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا عرضا رسميا من النادي الأهلي، لاستعارة لاعب فريق الشباب بالنادي مواليد عام 1999، علي الملواني، وذلك بدءا من فترة الانتقالات الشتوية بيناير الجاري وذلك حتى نهاية الموسم في 30-6-2020.

وكان النادي الأهلي نجح في استعارة محمد ناصر مدافع نفس الفريق من نادي سيراميكا كليوباترا ولنفس المدة، وانضم اللاعب بشكل رسمي إلى تدريبات النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية.

ويناقش مجلس إدارة سيراميكا العرض الذي تقدم به النادي الأهلي، بما يتماشى مع احتياجات قطاع الناشئين وكذلك الفريق الأول، الذي يتولى مهمة القيادة الفنية له، الكابتن هيثم شعبان.

ويتناقش معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، مع مجلس الإدارة ومسؤولي قطاع الناشئين وكذلك الفريق الأول، حول عرض النادي الأهلي لاستعارة علي الملواني، الذي يلعب في مركز الجناح المهاجم وأثبت قدرات فنية وبدنية كبيرة خلال الفترة الماضية.