  • الثلاثاء 28 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ترامب

بث مباشر.. إعلان "ترامب" تفاصيل صفقة القرن

البرلماني مصطفي بكري

استدعاء مصطفى بكري للتحقيق بزعم بث شائعات

مبارك

نكشف حقيقة وفاة "مبارك" إكلينيكيًا

بالفيديو.. دعوي محكمة تهدد "فيس بوك" بغرامات باهظة

ميزة جديدة من «فيسبوك» لحماية بياناتك الشخصية

أحمد الفيشاوي_ أرشيفية

حبس أحمد الفيشاوي بسبب ابنته

الأهلى والهلال

وتحرك عاجل من "الخطيب".. تحريض ضد بعثة الأهلى بالسودان

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

مرتضى منصور

رسالة لـ"مرتضى" بعد قرار بشأن رفع الحصانة عنه

جانب من الفيديو

فيديو صادم.. مديرة دار أيتام تضرب فتاة بشكل مبرح

الدكتورة فاديا كيوان

منظمة المرأة العربية: مبادرة شجاعة لشيخ الأزهر تحتاجها كل الأديان

رسميًا.. الأهلي يطلب استعارة «الملواني» من سيراميكا كليوباترا

الرياضة

الملوانى
الملوانى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. الأهلي يضم ثاني صفقاته الشتوية

#

مدافع الأهلي يكشف عن السبب الحقيقي للإطاحة بصالح جمعة

#

لجنة الكرة تصدم "فايلر": لن نقبل برحيل هذا اللاعب بناء على طلبك

#

عبدالله السعيد يفجر مفاجأة مدوية عن عودته للأهلي

المصريون

الزمالك

وادى دجلة

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا عرضا رسميا من النادي الأهلي، لاستعارة لاعب فريق الشباب بالنادي مواليد عام 1999، علي الملواني، وذلك بدءا من فترة الانتقالات الشتوية بيناير الجاري وذلك حتى نهاية الموسم في 30-6-2020.

وكان النادي الأهلي نجح في استعارة محمد ناصر مدافع نفس الفريق من نادي سيراميكا كليوباترا ولنفس المدة، وانضم اللاعب بشكل رسمي إلى تدريبات النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية.

ويناقش مجلس إدارة سيراميكا العرض الذي تقدم به النادي الأهلي، بما يتماشى مع احتياجات قطاع الناشئين وكذلك الفريق الأول، الذي يتولى مهمة القيادة الفنية له، الكابتن هيثم شعبان.

ويتناقش معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، مع مجلس الإدارة ومسؤولي قطاع الناشئين وكذلك الفريق الأول، حول عرض النادي الأهلي لاستعارة علي الملواني، الذي يلعب في مركز الجناح المهاجم وأثبت قدرات فنية وبدنية كبيرة خلال الفترة الماضية.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» «كارتيرون» يعلن تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة
» بريطانية عن شاب مصري:أصابني بالشلل بسبب قدراته الجنسية
» طافم تحكيم «إريتري» لإدارة مباراة الزمالك وأول أغسطس
» والسبب صادم.. تغريم الأب منقذ ابنته بالإسماعيلية
» تفاصيل مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر بـ«الإمارات»
» حبس عمرو واكد 6 أشهر
» وعد «الكاف» لرئيس الأهلي قبل موقعة الهلال المصيرية
» الاحتلال يعزل شمال الضفة عن جنوبها
» غدًا.. اصطدام قمرين في الفضاء قد يشكل خطرًا على الأرض
» خطوة غريبة من جماهير الهلال قبل مواجهة الأهلي
» فيديو صادم.. مديرة دار أيتام تضرب فتاة بشكل مبرح

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:31

  • عشاء

    19:01

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني