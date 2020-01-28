وتحرك عاجل من "الخطيب".. تحريض ضد بعثة الأهلى بالسودان

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أبطال إفريقيا

نجحت السلطات السودانية في ضبط محرضين ضد النادي الأهلى الذي يستعد لخوض مباراة مصيرية ضد الهلال السوداني في دورى أبطال إفريقيا، السبت المقبل في أم درمان.

وكشف السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى، أنه تم القبض على بعض المحرضين الذين عمدوا إلى إثارة الفتنة من خلال بث فيديوهات لا تعبر عن عمق العلاقة بين مصر والسودان.

وجاء هذا خلال اتصال هاتفى مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، موضحًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد السفير أن العلاقات بين الشعبين العربيين ضاربة فى أعماق التاريخ، ولا يمكن أن تتأثر بكتابات أو فيديوهات مغرضة؛ هدفها النيل من العلاقة الوطيدة بين شطري وادي النيل.

وشدد السفير على التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة المتجهة إلى أم درمان عصر الخميس المقبل منذ لحظة وصولها إلى السودان.

ونقل السفير تأكيدات وزارة الداخلية السودانية على توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلى سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان.

ويلتقي الأهلي نظيره الهلال السوداني في مدينة أم درمان في المجموعة الثانية في دورى أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلى صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما يحتل النجم الساحلى المركز الثانى بـ9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السودانى الذى يملك نفس الرصيد من النقاط.

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