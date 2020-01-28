ظهير النجم الساحلى يرفض الانتقال للأهلي

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رفض وجدي كشريدة ظهير فريق النجم الساحلي والمنتخب التونسي، الانتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالأهلي، خلال الميركاتو الصيقي المقبل.

وذكرت إذاعة " الصريح" التونسية، أن الأهلي أرسل وفدا، للتفاوض مع وجدي كشريدة، ولكن اللاعب رفـض العرض المقدم له، بسبب رغبته في الاحتراف في أوروبا.

وكان الأهلي فاز على النجم الساحلي بهدف دون رد، أول أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ 10 نقاط، ويحل الهلال السوداني ثانيا بـ 9 نقاط، بفارق الأهداف عن النجم الساحلي صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.


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