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ممارسة الرياضة لدقيقة واحدة أسبوعيًا تحسن صحة كبار السن

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ممارسة الرياضة - أرشيفية
ممارسة الرياضة - أرشيفية

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كشفت دراسة بريطانية حديثة أن ممارسة الرياضة ولو لدقيقة واحدة فقط مفيد لبار السن.

وأجريت الدراسة على أشخاص أعمارهم بين 65 و75 شاركوا في جلسات التدريب لمرة أو مرتين في الأسبوع، طُلب منهم ممارسة رياضة الدراجات لمدة ست ثوان على دراجات ثابتة قبل أن يستريحوا لمدة دقيقة، ثم كرروا التمرين حتى يصلوا إلى دقيقة كاملة.

وقال الدكتور جون بابراج، الذي قاد الدراسة بجامعة "دندي ابيرتاري" الحكومية، إن ممارسة الرياضة لمرة واحدة في الأسبوع أدت إلى تحسن مستويات السكر في الدم، كما عززت لديهم القدرة على الاستيقاظ لفتح الباب، والصعود والنزول على الدرج.

ويرغب "بابراج" في تضمين الطريقة ضمن الإرشادات الحكومية لتحسين الصحة العامة.

وقال: "بينما لاحظ المشاركون في الجلسات مرتين أسبوعيًا تحسنًا أكبر، لاحظ المشاركون في الجلسة الواحدة أيضًا حدوث تغيير".

وأضاف: "والأهم من ذلك، أنهم لاحظوا أيضًا اختلافًا في الوظيفة العامة، مما أدى إلى تحسن كبير في قدرتهم على القيام بالمهام اليومية مثل الاستيقاظ للإجابة على الباب والسير صعودًا وهبوطًا في الدرج"، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويمثل هذا الأمر واحدًا من القضايا الرئيسية لكبار السن، عندما يفقدون الوظيفة البدنية، يبدأون في العزلة الاجتماعية، ما يؤدي ذلك إلى انعكاسات على حياتهم بشكل كبير.

وقال "بابراج": "يٌنصح كبار السن بممارسة التمارين المكثفة لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع، لكن ذلك قد يكون صعبًا عليهم".

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