تفاصيل مكالمة سفير مصر بالسودان لـ«الخطيب»

28 يناير 2020 - 05:47 م

حرص حسام عيسى، سفير مصر في السودان، على الاتصال بالنجم تلقى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من أجل طمأنته خلاله على التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة المتجهة إلى أم درمان عصر الخميس، منذ لحظة وصولها إلى السودان.

وأشار حسام عيسى إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية التي أكدت على توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، في ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلي سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان.

وأضاف السفير المصري خلال اتصاله الهاتفي مع الكابتن محمود الخطيب أنه تم القبض على بعض المحرضين الذين عمدوا إلى إثارة الفتنة من خلال بث فيديوهات لا تعبر عن عمق العلاقة بين مصر والسودان ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال السفير حسام عيسى إن العلاقات بين الشعبين العربيين ضاربة في أعماق التاريخ، ولا يمكن أن تتأثر بكتابات أو فيديوهات مغرضة ؛ هدفها النيل من العلاقة الوطيدة بين شطري وادي النيل.



