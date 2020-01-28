» بريطانية عن شاب مصري:أصابني بالشلل بسبب قدراته الجنسية

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 انتابت المذيعة الشهيرة "هولي ويلوجبي" وزميلها "فيليب شوفيلد"، نوبة ضحك هيسترية، أثناء استضافتهما سيدة بريطانية ثمانينية في حلقة اليوم من برنامج "هذا الصباح" على قناة (ITV ) للحديث عن علاقة حب ربطتها بشاب مصري يصغرها بـ 45 عامًا.

وأصيب المذيعان بحالة من الدهشة عندما أشادت "إيريس جونز" (80 عامًا) بالقدرات الجنسية للشاب المصري، قائلة: "لقد كان خشنًا للغاية. استخدمنا أنبوبًا كاملاً من "KY Jelly ".

وأضافت:  "لم أتمكن من المشي في اليوم التالي. شعرت كما لو كنت أركب حصانًا"، ليصاب مضيفاها بذهول تام من تناول علاقتهما الجنسية بهذه الجرأة على الهواء، وانهارا من الضحك.

ومازحت "هولي"، السيدة بالإشارة إلى أنواع أخرى من "الجيل" غير التي استخدمتها، قائلة: "تتوفر علامات تجارية أخرى."

بينما أصيب المشاهدون بحالة هستيرية أيضًا، إذ علق أحدهم على "تويتر": "من فضلك أخبرني أنني لست الوحيد الذي يشاهد هذه المرأة البالغة من العمر 80 عامًا مع صبيها الصغير على #ThisMorning الآن ???????????????????????? "، وسأل آخر: "ماذا سمعت للتو؟!؟"

التقى إيريس جونز ، 80 عامًا ، محمد أحمد إربريهام ، العاطل عن العمل البالغ من العمر 35 عامًا ، على Facebook قبل أن يتوجه إلى القاهرة ليقيم علاقة حب إلى المستوى التالي.

وتعرفت ""إيريس" على الشاب محمد أحمد إبراهيم (35 عامًا) في الصيف الماضي على "فيسبوك" وخلال أسبوعين، كان قد أعلن عن حبه لها.

وبحلول شهر نوفمبر، رتبت للسفر إلى القاهرة لمقابلته شخصيًا، وهي الآن تقول إنها تستعد للعودة إلى مصر، بعد أن قال إنه جعلها "تشعر وكأنها عذراء مرة أخرى".

وفقد مفتش الجودة، وهو من الجيزة، وظيفته من أجل قضاء إجازة، واللقاء مع حبيبته، وأصبحت العلاقة بينهما حميمة بعد ساعات من وصولها إلى مصر.

وعلى الرغم من أنهما التقيا للتو، فقد قرروا الزواج في القاهرة، لكن السفارة البريطانية أخبرت "إيريس" بأنها ستحتاج إلى أوراق طلاقها، وأيضًا شهادة عدم وجود عائق يمنع الزواج مرة أخرى.

وقبل العودة إلى إنجلترا، قابلت "إيريس" والدة محمد (70 عامًا)، التي أعطت الموافقة على زواجها.

"إيريس"، التي طلقت من زوجها السابق منذ أكثر من 40 عامًا، يبدي ابناها ستيف (54 عامًا) ودارين (53 عامًا)، بشأن العلاقة، لكنها تصر على أن "محمد" ليس يطمع في مالها، أو الحصول على جواز سفر بريطاني، وإن حبه لها حقيقي.

وقالت المرأة التي تعيش على معاش التقاعد الحكومي والإعاقة: "إذا كان يتزوجني من أجل ثروتي، فسوف يخيب ظنه للأسف، لأنني أعيش على معاش تقاعدي".

وأضافت: "لقد أمضيت سنوات في جعل الناس سعداء، والآن أريد فقط الزواج من الرجل الذي أحبه قبل أن أموت". فيما يصر "محمد" على أن علاقتهما حقيقية، وقال إن "الحب ليس له عمر".

واعتبر أنه "ليس من الصواب أن ينظر الناس إلى كل شيء من خلال المادة. من يفعلون ذلك، ليس لديهم مشاعر". وأضاف: "لقد قابلت الشخص المناسب لي وهي الحب الحقيقي".



شاهد الفيديو..

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