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«ليس لنا دين».. شاروخان يثير الجدل بإجابته عن ديانته

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الممثل الهندي " شاروخان
الممثل الهندي " شاروخان

أحمد سالم

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أثار النجم العالمي شاروخان، جدلًا عند إجابته عن سؤال يتعلق بالديانة التي يعتنقها في الهند، حيث قال إنه لا يجبر أحدا من عائلته على الالتزام بدين محدد.

وأضاف النجم العالمي في تصريحات نقلتها الصحافة الهندية، أنه مسلم ولكن زوجته هندوسية، مشيرًا إلى أنه لم يعط لأبنائه أمرًا باعتناق دين معين.

وتابع أن ابنته سألته يومًا ما عن الديانة التي يعتنقونها، بناءً على طلب من مدرستها بكتابة دينهم، فأجابها قائلًا: « نحن هنود وليس لنا دين معين».

وأشار شاروخان، إلى أن الدين لا يناقش في منزلهم أو خارجه، لافتًا إلى أنه عندما يطلب من أطفاله كتابة ديانتهم يستبدلوها بالجنسية «هندي».

وأكد الفنان الهندي أن زوجته تعتنق الديانة  الهندوسية موضحًا أنه مسلمًا وأطفاله هندوستان.

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