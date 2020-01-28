البرلمان يرفض 3 طلبات لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، 3 طلبات رفع حصانة مقدمة من النائب العام ضد النائب مرتضى منصور، لوجود شبهة كيدية في البلاغات المقدمة ضد النائب.

وعلق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على طلبات رفع الحصانةقائلًا: «النائب الكبير مرتضى منصور مقدم ضده 3 طلبات رفع حصانة مش طلب واحد، كل نائب ووزنه في طلبات رفع الحصانة، خلاص مبقاش يفرق العدد».

وعند عرض وكيل اللجنة التشريعية إيهاب الطماوي، لطلب رفع الحصانة في قضية سب وقذف مقدمة من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أحدث عدد من النواب الأهلوية ضجة في القاعة عند ذكر اسم النادي الأهلي.

وعلق «عبدالعال» ضاحكًا: «حرصا على السلام الاجتماعي اذكر الأسماء فقط، فهذه جريمة سب وقذف، وكامل احترامنا لمجلس إدارة النادي العريق وله كل التقدير والاحترام».