رسالة لـ"مرتضى" بعد قرار بشأن رفع الحصانة عنه

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الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

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النواب

المصريون

مرتضى منصور

عبد العال

داعب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بعد رفض 3 طلبات رفع حصانة مقدمة من النائب العام ضد رئيس القلعة البيضاء.

وقال عبدالعال تعليقًا على طلبات رفع الحصانة مازحا: «النائب الكبير مرتضى منصور مقدم ضده 3 طلبات رفع حصانة مش طلب واحد، كل نائب ووزنه في طلبات رفع الحصانة، خلاص مبقاش يفرق العدد».

وعند عرض وكيل اللجنة التشريعية إيهاب الطماوي، لطلب رفع الحصانة في قضية سب وقذف مقدمة من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أحدث عدد من النواب الأهلوية ضجة في القاعة عند ذكر اسم النادي الأهلي، وعلق «عبدالعال» ضاحكًا: «حرصا على السلام الاجتماعي اذكر الأسماء فقط، فهذه جريمة سب وقذف، وكامل احترامنا لمجلس إدارة النادي العريق وله كل التقدير والاحترام».

وعلق «منصور» قائلا: «احترامي للنادي الأهلي لا حدود له واحترامي لجماهيره ولبطولاته ليس محل نقاش».

وأضاف «منصور» مازحا ردا على ضياء داود: «أنا عضو في النادي الأهلي تعرف إيه انت عنه»، وتابع: «القضية سببها أن تركي آل الشيخ قال إن رئيس النادي الأهلى أخذ منه ساعات وفلوس، وأنا قلت له رد عليه لأنه اتهام خطير يمس المصريين وليس الأهلي فقط».

وعلق عبدالعال ضاحكا: «ادي لسانك إجازة فترة من الوقت لمدة سنة حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية»، ورد «منصور»: بالنسبة للنائب العام فله كل الاحترام، أما بالنسبة للساني هاحاول».

وعقب عبدالعال قائلا: «النادي الأهلي له كل التحية باعتباره قلعة من قلاع الكرة في مصر»، وهو ما أيده النائب إيهاب الطماوي، مقرر التقرير، قائلا: «للنادي الأهلي كل الاحترام».

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