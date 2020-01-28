فيديو صادم.. مديرة دار أيتام تضرب فتاة بشكل مبرح

28 يناير 2020 - 04:48 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم، منسوب لمديرة دار أيتام بمدينة العاشر من رمضان، وهي تعتدي بالضرب المبرح بعصاة على فتاة من فتيات الدار الأيتام.

ويظهر في الفيديو السيدة تعتدي على الفتاة بشكل مبرح بينما تحاول زميلاتها أن تتدخل لإنقاذها، وهو ما أثار حالة غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالتحقيق مع مديرة الدار وإقالتها.

وقال نشطاء، إن الفيديو من دار «نهر الحياة» في العاشر من رمضان، التي تقع في المجاورة التانية.



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ضرب مبرح لفتاة بإحدى دور الأيتام في العاشر من رمضان،

الرحمة منزوعة من تلك السئولة فى دار الأيتام

ما كل هذا الغل والحقد؟!!! #العنف_ضد_الأيتام

pic.twitter.com/8FyIfFHAgo — أحمد سعيد طَنْطَاوي Ahmed S Tantawi (@TantawiPress) January 28, 2020





