130 ألف جنيه من التضامن لـ «متعافي الإدمان»

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سلمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من متعافي إدمان المواد المخدرة شيكات بقيمة 130 ألف جنيه.

جاء ذلك أثناء احتفالية تخريج أول دفعة من متعافي الخط الساخن “16023”، لصندوق مكافحة وعلاج مرضى الإدمان، بمركز العزيمة بالمنيا،

كان ذلك  بحضور اللواء أسامة  القاضي محافظ المنيا وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور شريف فارق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات  الأهلية وأعضاء مجلس نواب المحافظة وكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم.

ويشار إلى أن إجمالي القروض، التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي، وصلت إلى ما يقرب من 2 مليون و 730 ألف جنيه حتى الآن، لدعم مشروعاتهم الصغيرة، ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، في إطار الحرص على تقديم خدمات  بعد العلاج المجاني  والدمج المجتمعي للمتعافين.


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