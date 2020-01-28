» دولة جديدة تنضم لقائمة المصابين بـ"كورونا"

28 يناير 2020 - 02:40 م

انضمت دولة جديدة لقائمة الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا، حيث أعلنت سريلانكا رصد أول حالة إصابة بالفيروس، لمواطنة صينية في الأربعين من عمرها، قدمت من مدينة ووهان الصينية إلى البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة السريلانكية، في بيان، أن المواطنة الصينية قدمت إلى سريلانكا كسائحة في 19 يناير الجاري، ودخلت المستشفى بعد مرضها في 25 من الشهر ذاته.

ولفتت الوزارة إلى أن نتائج الفحوصات بينت إصابتها بالفيروس، وأنه تم نقلها إلى مستشفى الأمراض المعدية لمتابعة علاجها.

وقتل 106 أشخاص في الصين جراء فيروس "كورونا"، وفق آخر إحصائية نشرتها السلطات الصينية، وأعلنت السلطات اليوم الثلاثاء، تسجيل 4515 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 30 منطقة على مستوى المقاطعات، توفي 106 أشخاص منهم، بينما لا يزال 976 مريضا يرقدون في المستشفيات بحالة حرجة.