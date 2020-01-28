التلفزيون السعودي يتحدث عن استهداف " بن سلمان"

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هاجمت  القناة السعودية الرسمية في تقرير لها، الحملات التي تستهدف المملكة وخصوصا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكتبت القناة على حسابها في تويتر : " الصغار العابثون.. الماكينة القطرية والدعاية الإيرانية والسموم التركية واليسار في الغرب الأمريكي.. جميعهم في جزيرة يختبئون.. خلف جريدة يتقنعون.. ولا يتغيرون في عدائهم وحملاتهم ضد  السعودية العظمى وقادتها".

وأضافت القناة أيضا : " قصص مفبركة من بين أشجار غابات الـ "أمازون".. والمستهدف في هذه الروايات المهلهلة هو نفسه دائماً.. سمو  ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. أما القابع في الجزيرة القريبة لازال في سجنه الصغير".

يأتي ذلك بعد تقارير حول قضية اختراق هاتف رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، وما أثير من اتهامات تداولتها وسائل إعلام أجنبية عن علاقة الأمير محمد بن سلمان بالموضوع.


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