الصحة العالمية تحذر من هذا الأمر في التعامل مع "كورونا"

28 يناير 2020 - 01:59 م

حذرت منظمة الصحة العالمية من التعامل مع فيروس "كورونا" الجديد بـ"اللامبالاة" خاصة أن الفيروس له أعراض مختلفة وغير نمطية.

وأشار المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليند ماير، إلي أنه على الدول التي تعمل على نقل مواطنيها من مدينة "ووهان" حيث بدأ انتشار الفيروس وإعادتهم إلى مناطق انتشر فيها الفيروس أن تراقب عن كثب أو حتي تعزل هؤلاء في حجر طبي مؤقت للتأكد من عدم انتقال الفيروس إليها".

وأضاف في الإيجاز الأسبوعي للأمم المتحدة في جنييف أن لجنة الطوارئ تراقب عن كثب وتتلقي التقارير من المختبرات من أجل تحليلها ومعرفة سلالة الفيروس وسرعة وكيفية انتقاله، لافتًا إلى أن اللجنة أعملت أن درجة التهديد العالمية باتت مرتفعة بعد أن كانت معتدلة ومرتفعة جدًا إلى خطيرة في الصين.

وأكد أنه من المحتمل إعلان حالة الطوارئ الصحية دوليًا، مشيرًا إلى أن المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية من أجل إعلان حالة الطوارئ دوليًا لم تكتمل بعد.